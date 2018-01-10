Ханты-Мансийск, 10 января, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Организационные проблемы медицины Югры неминуемо сказываются на пациентах. Тема острого дефицита врачей и низкой квалификации работающих вновь поднята гражданами, а медикам грозит разбирательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Мешков. Зубоврачевание (фрагмент). 1891

В Югре региональный департамент здравоохранения по сигналу родственников пациента будет разбираться с возможным нарушением этики и деонтологии (совокупность нравственных норм профессионального поведения медицинских работников — ИА REGNUM ). Случай, когда доктора «запустили» онкологического больного и вдобавок рассказали о его проблемах постороннему лицу, был предан огласке в паблике всероссийского интернет-проекта «Послушайте, доктор», запущенного Минздравом России ещё в 2016 году.

Женщина поведала, что у ее отца, проживающего в поселке городского типа Игрим Березовского района ХМАО, онкология четвертой степени. О диагнозе стало известно, когда родственники больного добились дополнительного обследования.

«С транспортом у нас туго. Просили помощи у больницы для транспортировки, на что нам ответили «Будь у вас кровотечение, мы бы отправили прямо сейчас», «Какая разница, неделей раньше, неделей позже». Дали направление в столицу Югры на конец декабря. Время и так поджимает. Решили действовать своими силами. Через Березово и Белоярский добрались до Тюмени. Здесь уже начали обследоваться платно. Установили диагноз. Сейчас ждём результатов анализов. Состояние человека дотянуто до такой степени, что под сомнением лечение в принципе. И теперь мы даже не знаем, сколько у нас времени и есть ли хоть малейшая возможность для лечения», — пишет отчаявшаяся женщина.

Добило родственников даже не то, что врач Березовской больницы заявил, что шансов выжить у пациента нет — эскулап о безнадежности пациента рассказал постороннему человеку.

Как пояснил в том же паблике исполняющий обязанности главного врача БУ «Игримская районная больница» Аркадий Тихомиров, были проведены личные собеседования с дочерью и супругой пациента, им оказана необходимая морально психологическая поддержка, ход дальнейшего лечения и обследования пациента взяты под контроль.

«Проведен ретроспективный анализ хода обследования и лечения пациента в условиях районной больницы и в целях недопущения впредь подобных фактов принимаются меры организационного и административного характера», — заявил главврач игримской больницы.

В департаменте здравоохранения ХМАО обещали разобраться с инцидентом и проверить действия врачей. Но болезнь уже запущена до необратимости, и кому нужна психологическая поддержка, когда необходимо было экстренное обследование?

Отметим, что в паблике проекта «Послушайте, доктор» встречается множество жалоб на организацию медпомощи в автономном округе.

«Ребенку год и три месяца. Уже полтора месяца держится температура 37,0, сопровождаясь нарушением стула. Педиатра на участке с декабря нет. Отправляют каждый раз к разным, которые не всегда фиксируют обращения, не дают направления на анализы, часть сдавали платно, часть выписал инфекционист. Попросила направление на УЗИ живота ребенку — записи нет вообще. Опять платно идти нет возможности, и ждать «еще недельку», которая тянется больше месяца… Это ребенок, а не подопытный кролик. Каждый врач выписывает новые лекарства, говоря, что те были неверные либо не в той дозировке. Так за полтора месяца у нас нет даже диагноза», — жалуется молодая мама из Сургута.

Отец ребенка из Нижневартовска рассказывает, что не может четвертый месяц попасть с сыном на приём к неврологу.

«На сайте электронной регистратуры даже не отображаются сведения о крайнем размещении талонов, каждую ночь мониторю. Также на сайте электронной регистратуры нет записи к ЛОР-врачу. В принципе нет. К нему как можно записаться? В регистратуре поликлиники сказали, что только через сайт запись», — жалуется вартовчанин.

Ему тут же отвечают земляки, что в день приема после 14:00 врач примет обязательно за 907 рублей. И она одна на пять поликлиник.

В департаменте здравоохранения ХМАО подтверждают, что в регионе наблюдается острая нехватка врачей. А вот с медицинскими руководителями в Югре дефицита нет. Согласно официальным открытым данным, зарплата главврачей региона колеблется от 10 млн рублей в год до 3 млн рублей, а в среднем 4—5 млн рублей в год. По данным Тюменьстата, средняя зарплата медицинского работника в Югре в ноябре 2017 года составила 88 тыс. 674 рублей.

Отметим, что сообщество «Врачи РФ» по просьбе Гильдии защиты медицинских работников провело исследование доходов врачей госучреждений в разных регионах и выяснило, что в ноябре 2017 года у югорских врачей доход составлял 55—58 тыс. рублей. «Подъемные» докторам платятся избирательно. Приезжим врачам, возраст которых старше 50 лет, они не платятся вообще. Избирательный подход и в выплатах различных компенсаций.

В 2017 году департамент здравоохранения Югры сообщил о нехватке в регионе 2,5 тыс. медиков. При этом медицинский вуз региона выпускает только 150 человек в год. Что касается обеспеченности медицинскими кадрами, то она даже превышает общероссийскую — 49 врачей на 10 тысяч населения, когда в среднем по России 38 врачей на 10 тысяч населения.

Добавим, что дефицит медиков в Уральском федеральном округе наблюдается также и в Курганской области, и на Ямале.