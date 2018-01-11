Париж, 11 января, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Письмо французской актрисы Катрин Денев и еще 99 француженок, которые 10 января выступили в защиту мужчин, обвиненных в домогательствах, вызвало широкий резонанс в социальных сетях. И если русскоязычные пользователи практически единогласно согласились с актрисой, то жители США, где и разразился сексуальный скандал, выразили противоположное мнение.

Катрин Денев

Большинство пользователей Рунета отметили, что приставания и ухаживания мужчин за женщинами — абсолютно естественное явление, без которого было бы скучно не только сильному, но и слабому полу.

«А она права. Было бы скучно жить самим женщинам, если бы к ним никто не приставал», — пишет в Twitter Вячеслав К.

«Голос здравого смысла на фоне массовой истерии», — отметил Александр Д.

«По сути, она права, что сейчас началась охота на ведьм. Маленькое прикосновение рассчитывается как домогательство», — прокомментировал пользователь William Lowes

И хотя количество подобных комментариев гораздо выше других, часть пользователей всё же не согласилась с француженками, отметив, что приставания — это не ухаживание, а хамство.

«А настоящий мужчина разве позволит себе приставать? При возникшей симпатии непременно окажет знаки внимание, а это всем приятно. О хамском поведении обеих сторон мы не говорим», — пишет Elenka.

Некоторые пользователи отметили, что в сложившейся ситуации не правы и американские, и французские представительницы шоу-бизнеса, так как они бросаются из крайности в крайность.

«Какая-то нормальность, здоровая середина и здравый смысл у них отсутствуют совсем?» — пишет пользователь Jin Budjin.

В то же время англоязычные пользователи придерживаются противоположного мнения. Лишь единицы из них согласились со словами Денев о том, что попытка соблазнить кого-то не является преступлением.

«Продукт того, как во Франции относятся к женщинам», — прокомментировал поступок актрисы Грант Х.

«Не наша проблема, что она не видит разницу между тем, что согласовано, и тем, что не согласовано», — пишет пользователь Kathleen.

«Флирт должен быть взаимным. Это не ненависть к мужчинам. Женщины заслуживают уважение как профессионалы. Комплимент преподавателя по поводу моих ног не заставил меня почувствовать себя нужной. Ему 70! Это подрывает мой интеллект и достоинство!» — высказалась Эдна М.

Тем не менее и среди жителей США нашлись те, кто отчасти согласился с мнением Катрин Денев. Например, Сюзанна Л. отметила, что бездоказательные обвинения уже не раз разрушили чью-то карьеру.

«Если есть подлинные сообщения о преследовании — это одно дело. Но все эти претензии без доказательств разрушают карьеру», — пишет она.

Напомним, накануне французская газета Le Monde опубликовала открытое обращение Катрин Денев и еще 99 представительниц французской интеллигенции, которые выступили в защиту мужчин, обвиняемых в сексуальных домогательствах.

«Изнасилование — это преступление, но настойчивые или бестактные ухаживания — нет. Право мужчин приставать к женщинам — это неотъемлемая часть сексуальной свободы», — пишет Денев.

Авторы письма уверены, что кампания по переоценке поведения мужчин, которую запустили в Голливуде из-за скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна, «начинает превращаться в охоту на ведьм» и может стать угрозой сексуальной свободе в мире.

В октябре 2017 года ряд актрис и других представительниц шоу-бизнеса обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и насилии. Это запустило в Голливуде так называемый «эффект Вайнштейна» — череду подобных преследований в отношении других звезд киноиндустрии и политиков.