Санкт-Петербург, 11 января, 2018, 02:16 — ИА Регнум. Решение проблемы полигона «Красный Бор» постепенно сдвигается с мертвой точки, хоть и происходит это медленно. О ситуации на одном из наиболее опасных объектов хранения промышленных отходов в регионе Балтийского моря пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Redbor.narod.ru Полигон «Красный Бор». Склад жидких отходов

Свой проект по очистке вод предложила петербургская компания «РАОПРОЕКТ»: согласно проекту, строительство очистных сооружений начнется к концу 2018 года и займет около двух лет. Еще около четырех лет уйдет на переработку не менее 210 тыс. кубометров отходов. В ноябре был также подписан меморандум о намерениях по улучшению экологического состояния полигона между его руководством и Северной экологической финансовой корпорацией (НЕФКО). Соглашение предусматривает сотрудничество при определении самых эффективных мер по переработке различных фракций опасных отходов, а также подготовку инвестиционного плана для решения экологической проблемы. Кроме того, еще в октябре на полигоне провел выездное заседание комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в ноябре было объявлено о создании профильной группы.

А что же Санкт-Петербург, в непосредственной близости от которого находится «Красный Бор»? В 2018 году на безаварийное содержание его территории из петербургского бюджета будет выделено 206,5 млн рублей, предназначенные, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе комитета по природопользованию, в том числе для оплаты работ по обеспечению функционирования существующих очистных сооружений, очистке и поддержанию системы сбора поверхностного стока, эксплуатации противофильтрационного покрытия открытых карт №64 и №68, осуществлению производственного экологического контроля.

Окончательного сценария рекультивации полигон «Красный Бор» не имеет, но существует примерный план, в рамках которого рекультивация займет от пяти до семи лет.

Подробнее о проблеме читайте в статье: Полигон «Красный Бор» ждёт противоядия

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