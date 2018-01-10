Калуга, 10 января, 2018, 16:20 — ИА Регнум. При Заксобрании Калужской области создана рабочая группа по подготовке предложений по изменению федерального законодательства в части организации и контроля качества питания школьников. Как сообщили 10 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ аппарата калужского областного парламента, парламентарии рассмотрели вопрос о возможности исключения закупки продуктов питания для образовательных организаций из норм федерального закона № 44-ФЗ, принятого в марте 2013 года.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Как напомнила заместитель министра образования и науки Калужской области Снежаны Терехиной, сейчас при определении поставщика продуктов или услуги по организации школьного питания используется процедура торгов. При этом главным критерием является цена, а не качество продукции. В результате на торгах цена существенно снижается, но накормить детей на оставшуюся сумму качественными продуктами бывает очень сложно. Для решения проблемы необходимо вывести школьное питание из-под действия федерального законодательства о государственных закупках. Заместитель министра также затронула вопросы, касающиеся разработки меню школьных столовых, контроля со стороны медицинских работников за соблюдением санитарно-гигиенических требований в данной сфере, использования возможностей государственно-частного партнерства.

Представитель управления регионального отделения Роспотребнадзора Дильнара Кулахметова заявила, что наиболее часто встречающимися нарушениями в сфере организации школьного питания являются несоответствие продукции микробиологическим показателям, использование пищевых изделий с растительными жирами, ненадлежащее санитарно-техническое состояние пищеблоков. Она отметила, что выявленные нарушения своевременно устраняются, так как эти вопросы постоянно находятся на контроле службы.

Участники рабочей группы отметили, что на законодательном уровне уместно рассмотреть возможность создания единых государственных стандартов школьного питания и определить ответственность поставщиков. Рабочая группа намерена детально изучить данный вопрос, рекомендовать муниципальным депутатам провести соответствующие проверки в школах. Предложения по внесению изменений вфедеральное законодательство планируется оформить к 1 февраля 2018 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования Калужской области Александр Аникеев заявил о ненадлежащей организации питания в школах и часто недобросовестных поставщиках. По её словам, при определении победителей торгов основным критерием является цена контракта и, соответственно, участники в ходе торгов снижают цены, а за оставшиеся средства очень сложно обеспечить закупку качественного питания.

«К сожалению, выявляют нарушения, связанные с тем, что питающие организации нарушают условия конкурса, нарушают нормы санитарно-эпидемиологические, уменьшают выход. Страдают органолептические свойства», — заявил Александр Аникеев.

Так, проверка показала, что в Виньковской начальной общеобразовательной школе Ферзиковского района детям предлагали просроченный кефир и старый хлеб. Управлением Роспотребнадзора по Калужской области директор школы привлечен к административной ответственности и оштрафован. Ранее в девяти калужских садах малышей также кормили некачественными творогом и сметаной. Молочная продукция неизвестного производителя не соответствовала требованиям по жирно-кислотному составу.

Между тем, в калужском регионе наблюдается один из самых высоких в Российской Федерации показателей охвата детей школьным питанием. В частности, 97% школьников получают одноразовое горячее питание, тогда как в ЦФО этот показатель составляет 69,4%, в целом России — 64,6%.