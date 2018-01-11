Будапешт, 11 января, 2018, 03:15 — ИА Регнум. Иммиграционная политика ЕС потерпела неудачу, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Вопросы экономики региона, проблему беженцев и христианские ценности он обсуждал на встрече со своим польским коллегой Матеушем Моравецким. Главные заявления участников встречи обсуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Парламент Венгрии. Будапешт

Возможность Венгрии войти в так называемую «постхристианскую» или «постнациональную» эпоху для Орбана немыслима. По его мнению, отказ венгров от своей национальной идентичности и христианской культуры приведет к распаду нации. Однако это далеко не единственное, что заботит Венгрию сейчас: на повестке дня — экономические проблемы. Страны, лежащие между Россией и Германией, не хотят жить за счет немецких денег, и в то же время, подчеркнул Орбан, и Польша, и Германия будут счастливы получать инвестиции. Без развитой экономики реальная независимость невозможна, и если Центральной Европе будут предоставлены возможности в сферах торговли, инвестиционной деятельности, работы и развитии, то он сможет экономически самостоятельно встать на обе ноги. При этом экономическое сотрудничество между Германией и Вышеградской группой (Венгрией, Польшей, Словакией, Чехией) необходимо Берлину не меньше, чем его же сотрудничество с Францией.

«Решающей силой Европы является Польша; все мы, кто верит в Центральную Европу, заинтересованы в томм, чтобы польская экономика была большой и сильной», — заявил Орбан.

Одновременно Орбан не оставляет попыток объяснить Варшаве важность своего сотрудничества с Москвой, хорошо заметную на примере атомной электростанции «Пакш», где российские деньги работают на венгров.

В чем сложность для Варшавы, с учетом идеи создания нового рынка природного газа в Центральной Европе с центром в Польше и основанном на нероссийском топливе, читайте в статье: Орбан потянул европейское одеяло на себя

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