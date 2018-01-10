Ташкент, 10 января, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Власти Узбекистана намерены восстановить авиационную отрасль и сформировать космическую. Это следует из проекта государственной программы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM.

Tashkbm40.narod.ru Международная радиоастрономическая обсерватория «Суффа»

Согласно проекту государственной программы, до 10 ноября 2018 года должен быть разработан документ, который определит государственный орган, отвечающий за аэрокосмическую отрасль в стране.

Планируется также сформировать стратегию Узбекистана по созданию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы.

Кроме этого, будут разработаны документы, направленные на создание материальной и научной базы отрасли, подготовки персонала, создание механизмов их профессионального развития в зарубежных учебных заведениях и меры по привлечению иностранных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2017 года в Ташкенте состоялась памятная акция у памятника Герою Советского Союза и первому космонавту Юрию Гагарину.

В ходе мероприятия полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев сказал, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в космической сфере. В частности, на территории Узбекистана реализуется проект по созданию международной радиоастрономической обсерватории «Суфа».

Читайте также: В столице Узбекистана отдали дань памяти советским космонавтам