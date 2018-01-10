Узбекистан намерен создать аэрокосмическую отрасль
Ташкент, 10 января, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Власти Узбекистана намерены восстановить авиационную отрасль и сформировать космическую. Это следует из проекта государственной программы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», сообщает 10 января корреспондент ИА REGNUM.
Согласно проекту государственной программы, до 10 ноября 2018 года должен быть разработан документ, который определит государственный орган, отвечающий за аэрокосмическую отрасль в стране.
Планируется также сформировать стратегию Узбекистана по созданию и развитию аэрокосмической промышленности на 2018-2035 годы.
Кроме этого, будут разработаны документы, направленные на создание материальной и научной базы отрасли, подготовки персонала, создание механизмов их профессионального развития в зарубежных учебных заведениях и меры по привлечению иностранных инвестиций.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2017 года в Ташкенте состоялась памятная акция у памятника Герою Советского Союза и первому космонавту Юрию Гагарину.
В ходе мероприятия полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев сказал, что Москва и Ташкент активно сотрудничают в космической сфере. В частности, на территории Узбекистана реализуется проект по созданию международной радиоастрономической обсерватории «Суфа».
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