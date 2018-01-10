Ярославль, 10 января, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Арестованный автомобиль, принадлежавший экс-мэру Рыбинска Юрию Ласточкину, оценили в 1 млн 124 тыс рублей и готовят к торгам, сообщают в УФССП по Ярославской области.

Wikimedia.org Toyota FJ Cruiser

Как пояснили в службе судебных приставов, у них на исполнении находится ряд производств в отношении бывшего мэра Рыбинска. Сумма долга превышает 200 млн рублей. Чтобы взыскать эти средства, приставы наложили арест на имущество Юрия Ласточкина, в том числе и на транспортные средства.

С ними произошла странная история — напомним, осенью 2017 года находящемуся в колонии строгого режима экс-мэру Рыбинска стали приходить штрафы за нарушение правил дорожного движения из разных регионов России — Чувашии, Нижегородской области и Краснодара. Мистики здесь нет — согласно закону, штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные автоматическими средствами, выписываются на владельца транспортного средства.

При этом приставы не могли установить местонахождение двух арестованных автомобилей, колесивших по всей стране.

В декабре прошлого года судебные приставы наконец нашли ТОУОТА FJ СRUISЕR, принадлежавший Юрию Ласточкину, в центре Москвы. Он был доставлен в Ярославль. В настоящее время специалисты оценили автотранспортное средство в 1,2 млн рублей. Судебные приставы подготовили все необходимые документы и готовятся выставить иномарку на торги. Денежные средства, полученные от ее продажи, пойдут на погашение долгов.

Рыбинский городской суд в сентябре 2015 года приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима отстраненного от должности мэра Рыбинска Юрия Ласточкина за получение взятки. Сейчас он отбывает наказание в местах лишения свободы.