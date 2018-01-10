Москва, 10 января, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, признанный виновным в получении взятки $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, содержится в трёхместной камере СИЗО особой категории «Кремлевский централ». Об этом 10 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сизо-матросска.рф СИЗО «Матросская Тишина»

«Улюкаев содержится в трёхместной камере, где кроме него находятся ещё двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб у него нет», — указывается в сообщении. При этом кто именно находится в одной камере с Улюкаевым, осталось неизвестным.

Признали Улюкаева виновным 15 декабря 2017 года. Суд приговорил экс-министра к восьми годам колонии строгого режима. Также Улюкаеву был назначен штраф в размере более 130 млн рублей.

21 декабря стало известно, что Улюкаева перевели из карантина в камеру «Кремлёвского централа», лучшей части СИЗО «Матросская тишина», где содержатся высокопоставленные заключенные. Некоторое время в ней экс-министр находился один, поскольку сокамерников Улюкаеву должны были подобрать по результатам беседы с психологом.

Сам Улюкаев ранее указывал, что доволен условиями содержания, отмечал «хорошее питание и внимательное отношение врачей». Тем не менее во время посещения изолятора уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева обнаружила, что экс-министр содержится в неотапливаемой камере. После обращения омбудсмена руководство ФСИН оперативно отреагировало на ситуацию.

Бывший министр будет содержаться в этом СИЗО до исполнения приговора, который пока ещё не вступил в законную силу. Между тем защита Улюкаева ранее обжаловала приговор в Мосгорсуде, однако дата рассмотрения жалобы пока ещё не назначена.