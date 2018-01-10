Ярославль, 10 января, 2018, 15:05 — ИА Регнум. С 1 июля 2018 года в Ярославской области изменятся на тарифы на водоснабжение и водоотведение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте ЖКХ Ярославской области.

Ярославльводоканал

В целом тарифы для населения вырастут не более чем на 4%, что предусмотрено установленными в регионе предельными индексами роста. В частности, в Ярославле кубометр холодной воды подорожает с 27,81 руб. до 28,92, в Рыбинске — с 28,65 до до 29,74.

Изменится тариф и на водоотведение: в Ярославле кубометр стоков подорожает с 18,49 руб. до 19,38, в Рыбинске — с 20,71 до 21,74.

В Ярославле тарифы на воду менялись в последний раз два года назад — 1 июля 2016 года. Изменятся тарифы и в ряде других районов. После перехода под контроль региональных властей водоканалы Ярославля и Рыбинска стали обслуживать ряд других районов. Однако пока единого тарифа, как планировали в правительстве области, не будет, для каждого района устанавливается своя стоимость кубометра холодной воды и водоотведения.