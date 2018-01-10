Обнинск, Калужская область, 10 января, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Калужской области проверят сообщения СМИ о фактическом не оказании скорой медицинской помощи тяжело больному пациенту. Как заявила 10 января корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, 1 января 2018 года бригады скорой медицинской помощи прибила к мужчине, лежавшему на улице в Обнинске, лишь спустя шесть часов после вызова, медикам осталось лишь констатировать, что мужчина скончался.

Цуканов М.В Сплошная прямая

По мнению журналистов, причиной происшедшего послужил неразрешённый спор медиков о принадлежности отдельных районов к конкретным отделениям службы скорой помощи в связи с присоединением к Обнинску в 2017 года нескольких населённых пунктов, ранее являвшихся частью Боровского района.

«Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи намерены установить все обстоятельства происшествия и дать правовую оценку действиям и бездействию сотрудников больницы», — заявила Мошкова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в России количество пациентов, пострадавших по вине медицинских работников, достигает порядка 50 тыс. человек в год. Также за последние несколько лет резко возросло число исков о взыскании компенсаций с медицинских учреждений и врачей.