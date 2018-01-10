Чебоксары, 10 января, 2018, 14:08 — ИА Регнум. В Чувашии фигурантом первого уголовного дела о коррупции в 2018 году стал глава поселения, которого подозревают в служебном подлоге при распоряжении земельными участками. Также ушли в суд два уголовных дела в отношении двух бывших директоров, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Коррупция

В 2018 году первым уголовным делом коррупционной направленности, о котором сообщило СУСК, стало дело бывшего главы Кильдюшевского сельского поселения Яльчикского района. Его подозревают в служебном подлоге. По версии следствия, в марте 2017 года он изготовил подложные выписки из постановления сельской администрации, якобы датированного 20 мая 1993 года, о выделении его знакомому в собственность земельного участка площадью 0,19 гектара. Через месяц было зарегистрировано право собственности на землю.

Кроме того, следственное управление заявило о завершении расследования двух уголовных дел о коррупции. Перед судом предстанет бывший начальник муниципального бюджетного учреждения «Управление экологии города Чебоксары», которого обвиняют в присвоении около 700 тыс. рублей. Согласно материалам дела, с февраля 2014 года по март 2017 года обвиняемый незаконно премировал себя.

«В частности, издавал приказы о единовременном поощрении себя в связи с празднованием Дня защитника Отечества, дня ЖКХ, а также по другим основаниям, которые не предусмотрены действующим в учреждении положением об оплате труда. Кроме того, выписывал себе премии в завышенных размерах, что также нарушает требования локальных нормативных актов», — считают в следственном управлении.

В ведомстве обращают внимание на то, что обвиняемый в полном объеме возместил сумму ущерба. Факт противоправных действий выявлен в ходе проверки, проведенной финансовым управлением администрации города Чебоксары и органами прокуратуры.

Также готовится предстать перед судом бывший директор Кугесьской детской школы искусств. Её обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве с использованием служебного положения. Следствие считает, что она фиктивно трудоустроила своего бывшего сожителя и знакомую, фальсифицировав табели учёта рабочего времени. Ущерб, причинённый детсаду, оценён в 240 тыс. рублей.

По результатам расследования в администрацию Чебоксарского района внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В рамках уголовного дела арестована часть земельного участка в Чебоксарском районе, принадлежащего обвиняемой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии изменилась структура коррупционных преступлений. Если в 2016 году чаще всего должностные лица попадались на взятках, то в 2017 году больше всего дел — по фактам служебного подлога и растрате.

По данным на 8 декабря 2017 года, наиболее часто следователями СКР возбуждались уголовные дела по фактам служебных подлогов, присвоения и растраты с использованием служебного положения (по 22 дела каждой категории), мошенничества с использованием служебного положения (в том числе при получении выплат, — 17 дел), получения взятки (девять дел) и злоупотребления должностными полномочиями (шесть дел). Напомним, в 2016 году больше всего дел было в отношении взяточников (54 дела), по фактам мошенничества (51), а также коммерческого подкупа и служебного подлога (по 35 дел). В 2015 году больше всего дел было возбуждено по фактам служебного подлога (77 дел), взяточничества (47 дел) и злоупотребления полномочиями (39 дел).