Чебоксары, 10 января, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В Чувашии вернули статус особо охраняемых территорий трём природным участкам. Это два государственных заказника и один памятник природы. Соответствующее постановление «О создании особо охраняемых природных территории регионального значения» приняло правительство Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Prisursky.ru В заповеднике «Присурский» в Чувашии

Согласно документу, создаются два государственных природных заказника: «Шемалаковский» площадью 748 гектаров на территории Яльчикского района и «Пойма реки Сура» площадью 2910 га на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Кроме того, в Аликовском районе статус ООПТ получит памятник природы «Озеро Тени» (площадью 8,68 га).

«Материалы комплексного экологического обследования природных участков успешно прошли процедуру общественных обсуждений и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовало создание данных ООПТ», — говорят в минприроды Чувашии.

Напомним, особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения лесных и озерных природных комплексов, в том числе сохранения, воспроизводства и восстановления объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги России и Чувашии.

«Путем обеспечения соответствующего режима их особой охраны и ограничения хозяйственной, промышленной и иной деятельности человека планируется сохранить экологический баланс природных ландшафтов на территории заказников и памятника природы и увеличить численность обитающих в данных природных ландшафтах редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов», — уточняют в минприроды республики.

По данным министерства, на этих территориях обитают такие «краснокнижные» виды птиц, как кулик-сорока, большой подорлик, змееяд, серый журавль, удод, бабочек — аполлон, махаон, переливница большая, растений — венерин башмачок настоящий, вишня степная, валериана лекарственная, душица обыкновенная, колокольчик сибирский, медуница узколистная, тополь черный, из млекопитающих — выхухоль обыкновенная.

Напомним, в прошлом году в Чувашии на территории Чебоксар и Чебоксарского района создали государственный природный заказник регионального значения «Заволжский». В состав особо охраняемой природной территории вошли озёра, земли лесного фонда и муниципальные земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации оказались почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. В марте 2016 года соответствующее скандальное решение приняло минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называли это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.

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Пройдя все инстанции, экологи и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий.

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