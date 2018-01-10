Трём территориям Чувашия вернула статус особо охраняемых
Чебоксары, 10 января, 2018, 13:23 — ИА Регнум. В Чувашии вернули статус особо охраняемых территорий трём природным участкам. Это два государственных заказника и один памятник природы. Соответствующее постановление «О создании особо охраняемых природных территории регионального значения» приняло правительство Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Согласно документу, создаются два государственных природных заказника: «Шемалаковский» площадью 748 гектаров на территории Яльчикского района и «Пойма реки Сура» площадью 2910 га на территории Порецкого и Шумерлинского районов. Кроме того, в Аликовском районе статус ООПТ получит памятник природы «Озеро Тени» (площадью 8,68 га).
«Материалы комплексного экологического обследования природных участков успешно прошли процедуру общественных обсуждений и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации согласовало создание данных ООПТ», — говорят в минприроды Чувашии.
Напомним, особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения лесных и озерных природных комплексов, в том числе сохранения, воспроизводства и восстановления объектов растительного и животного мира, занесенных в Красные книги России и Чувашии.
«Путем обеспечения соответствующего режима их особой охраны и ограничения хозяйственной, промышленной и иной деятельности человека планируется сохранить экологический баланс природных ландшафтов на территории заказников и памятника природы и увеличить численность обитающих в данных природных ландшафтах редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других организмов», — уточняют в минприроды республики.
По данным министерства, на этих территориях обитают такие «краснокнижные» виды птиц, как кулик-сорока, большой подорлик, змееяд, серый журавль, удод, бабочек — аполлон, махаон, переливница большая, растений — венерин башмачок настоящий, вишня степная, валериана лекарственная, душица обыкновенная, колокольчик сибирский, медуница узколистная, тополь черный, из млекопитающих — выхухоль обыкновенная.
Напомним, в прошлом году в Чувашии на территории Чебоксар и Чебоксарского района создали государственный природный заказник регионального значения «Заволжский». В состав особо охраняемой природной территории вошли озёра, земли лесного фонда и муниципальные земли.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под угрозой ликвидации оказались почти 70% особо охраняемых природных территорий регионального значения. В марте 2016 года соответствующее скандальное решение приняло минприроды Чувашии, утвердив своим приказом перечень ООПТ регионального и местного значения, в котором из 94 охраняемых территорий осталось только 29, остальные 65 упразднены. Официальные структуры называли это «обновлением сведений» и приведением перечня в соответствие с федеральным законодательством, заверяя, что ряд территорий впоследствии восстановят в статусе ООПТ.
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Пройдя все инстанции, экологи и общественники обратились к президенту Владимиру Путину и премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой «воздействовать на правительство Чувашии» и восстановить природоохранный статус у всех 65 территорий.
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