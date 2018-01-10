Вашингтон, 10 января, 2018, 12:45 — ИА Регнум. Бюджету США обошелся в несколько миллиардов долларов секретный спутник Zuma, потерянный при запуске 7 января. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в космической отрасли.

SpaceX Запуск ИСЗ Zuma

По данным издания, аппарат Zuma был изготовлен по заказу правительства компанией Northrop Grumman. При этом информация о том, с какой целью был создан этот секретный спутник не разглашается.

Отметим, что в компании Northrop Grumman информацию о стоимости спутника подтверждать отказались.

9 января президент компании SpaceX Гвинет Шоуэлл заявила журналистам, что ракета-носитель Falcon 9 при запуске и выводе на орбиту секретного спутника США Zuma работала штатно.

По ее словам, в настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства потери орбитального аппарата.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января 2018 г. корпорация SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным спутником для правительства США. Старт ракеты-носителя с «сверхсекретной миссией Zuma» был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 4:00 мск.

Позже стало известно, что ракета-носитель Falcon 9, запуск которой должен был состояться еще в ноябре 2017 года, не смогла вывести на расчетную орбиту секретный спутник США.

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