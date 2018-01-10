Вашингтон, 10 января, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Американская компания Blue Origin испытала ракетный двигатель BE-4. Соответствующее видео появилось на странице компании в Twitter.

Blue Origin Двигатель BE-4

«Мы продолжаем работать над BE-4», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе испытания были превышены показатели по удельному импульсу.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущие испытания были проведены в октябре 2017 года. Предполагается, что ВЕ-4 смогут заменить двигатели российского производства РД-180.

Напомним, жидкостный ракетный двигатель BE-4 разработан для установки на тяжёлую ракету-носитель New Glenn. Её первый запуск планируют провести до 2020 года.

Новый космический аппарат сможет доставлять грузы на различные космические пункты. На околоземную орбиту ракета-носитель будет перевозить до 45 тонн груза, на «дальние рубежи» — до 13 тонн.

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