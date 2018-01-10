Ярославль, 10 января, 2018, 12:19 — ИА Регнум. 79-летняя жительница Ярославля Галина Иванова потратила более 10 лет, чтобы доказать, что дорога, проложенная к элитному садоводческому товариществу, проходит по территории её участка. Это подтвердила проверка департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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История Галины Тихоновны хорошо известна ярославским и многим столичным журналистам. В 2007 году она заявила, что по её участку неизвестные люди проложили грунтовую дорогу, ведущую к СНТ «Твердино» и «Заречье». По словам женщины, членами товариществ являются сотрудники федеральных, региональных и местных властей. Пытаясь отстоять свою землю, пенсионерка перегородила дорогу забором, однако ограда была демонтирована. Женщина многократно обращалась в прокуратуру, МВД, ФСБ, суд, органы исполнительной власти, депутатам всех уровней, но везде получила отказ. Например, прокуратура района назвала дорогу существовавшим ранее «пожарным проездом», который не затрагивает земельный участок.

«Мой вопрос не решался, потому что там система: дома судей, работников правоохранительных органов, других влиятельных людей. Я одиннадцатый год борюсь с этим, потому что нарушены права частной собственности, которая по конституции неприкосновенна. А в Ярославской области конституции будто бы нет», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Галина Иванова.

Ситуация поменялась в 2017 году. После приема у директора департамента имущественных и земельных отношений на место выехала комиссия в составе сотрудников департамента и кадастрового инженера. Съёмка на местности показала: дорога действительно существует и действительно проходит по участку, принадлежащему Ивановой на праве собственности. Ни пожарным, ни каким-либо иным проездом назвать ее нельзя, так как она нигде не зарегистрирована.

«В рамках выезда определено местоположение границы указанного земельного участка на местности. Установлено, что в юго-западной части земельного участка расположена песчано-гравийная дорога. По инофрмации главы Туношенского поселения Печаткиной Н.В. указанная выше подъездная дорога в реестре муниципального имущества не числится, согласование с администрацией поселения строительства дороги не проводилось, в составе уличной дорожной сети наличие фактического расположения дороги к СНТ «Твердино» и СНТ «Заречье» не предусмотрено», — говорится в письме за подписью директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Максима Фролова.

Правда, установив факт прохождения дороги по земле пенсионерки, за устранением нарушения прав директор департамента рекомендовал обратиться в суд. Что Галина Иванова и намерена сделать в очередной раз. С нарушителей территории женщина хочет взыскать 10 млн рублей. Вероятно, сделать это будет непросто, так как формально хозяев у дороги нет.