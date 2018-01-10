Минск, 10 января, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Запрет на российские телеканалы, а также на отдельные информационно-аналитические передачи российского телевидения в Белоруссии говорят о том, что власти этой страны целенаправленно идут по украинскому сценарию развития не только внутриполитической повестки дня, но и по выстраиванию отношений с Россией. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик прекращение вещания в республике российского канала «РенТВ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко. Поле

»Многие идеологические тенденции последнего года, в частности, суд над пророссийски ориентированными журналистами в Белоруссии, говорят о том, что власти республики целенаправленно создают конфронтационную базу в области идеологии с Россией, а также вбивают клин между русским и белорусским народами.

В эту же тенденцию вписываются и действия белорусских властей по закрытию как целых российских телеканалов, так и отдельных передач общественно-политического формата. Белорусов якобы оберегают от российской «пропаганды», при этом дают полную возможность пропагандистски обрабатывать граждан республики, в том числе русских, другим странам.

На мой взгляд, Москве надо обратить на эти тенденции самое пристальное внимание, так как экономика экономикой, но в республике с весны 2014 года целенаправленно взращиваются новые общественно-политические и идеологические тренды, полностью идентичные тем, что имеют место как на Украине, так и в Прибалтике. Республика в идеологическом плане становится частью антироссийского кордона», — отметил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2018 года из эфирной сетки белорусского телеканала «Столичное телевидение» исчезли передачи российского канала «РенТВ». Ранее из эфира телеканала «НТВ-Беларусь» пропало российское ток-шоу «Место встречи», а телеканал ОНТ вынес из дневного показа одну из наиболее рейтинговых передач российского «Первого канала» — «Время покажет», поставив ее в ночной эфир.

Аналогичная информация сегодня пришла и из Молдавии, где спикер парламента страны Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию в Молдавии новостных и информационно-аналитических передач российских телеканалов. Депутат парламента Молдавии от Партии коммунистов Инна Шупак заявила, что принятие закона приурочено к визиту в США лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, где он сможет отчитаться о «запрете российской пропаганды».

Также напомним о том, что в Минске продолжается судилище над авторами ИА REGNUM Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом, которых обвиняют в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды, за что им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Публицисты с обвинениями не согласны. ИА REGNUM считает процесс политически мотивированным, цель которого — показать всем сторонникам Союзного государства Белоруссии и России и ЕАЭС в республике всю опасность открытых выступлений в поддержку союза двух стран.