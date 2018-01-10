Чебоксары, 10 января, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского в столице Чувашии планируют открыть в 2019 году — к 550-летию города Чебоксары. В Чувашской митрополии отмечают, что он станет «драгоценнейшим даром» республике. Храм известен тем, что в 2015 году закладной камень освятил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в ходе визита в регион, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Закладка капсулы. Фото Владимира Иванова

Соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского начал строиться в Чебоксарах в 2014 году к 700-летию со дня рождения святого. В августе 2015 года закладку капсулы под строительство и освящение совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ожидается, что первых прихожан храм примет в 2019 году.

Cap.ru 2015 год, Чебоксары. Чин закладки капсулы под строительство соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского. Фото Бориса Филатова

«В 2019 году столица Чувашии — город Чебоксары — отмечает свой 550-летний юбилей. К этому знаменательному событию для земли Чувашской «Соборный храм в честь Преподобного Сергия Радонежского» будет драгоценнейшим даром, который в силу своего географического расположения станет венцом Богоспасаемого града Чебоксары. Сергий Радонежский — путеводная звезда в этом мире, и благодать его молитвы явится заступницей всех православных христиан», — говорится, в частности, в рождественском послании митрополита Чувашского и Чебоксарского Варнавы.

Отмечается также, что преподобный Сергий Радонежский «почитается не только как основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, но и великий заступник и молитвенник за землю Русскую»:

«Именно он примирял ссорившихся русских князей и способствовал укреплению Московского государства. Именно он принимал к себе и простых крестьян, и горожан, бояр и князей, помогая духовным советом и наставлением каждому, кто приходил к великому авве Сергию».

Напомним, что закладку капсулы под строительство нового храма в честь Сергия Радонежского в Чебоксарах патриарх Кирилл назвал историческим событием, напомнив, что «святой преподобный в своей жизни соединил и служение Богу, и Отечеству».

Cap.ru Освящение закладного камня. Фото Владимира Иванова

«И в самое трудное время, когда Русь находилась под иноземным гнётом уже не одно десятилетие, когда истощались силы народные, преподобный Сергий почувствовал необходимость прямого участия в объединении русских княжеств, чтобы они смогли все вместе защитить своё Отечество. И мы знаем, что именно его молитвами, его трудами собралась рать нас Куликовом поле, и враг был побеждён. И хотя не сразу ещё упали оковы рабства, но уже народ наш осознал, что обладает духовной и физической, материальной силой для того, чтобы отстоять свободу и независимость своего Отечества», — сказал, в частности, патриарх Кирилл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, освящение соборного храма в честь преподобного Сергия Радонежского храма состоялось в мае 2014 года, он возводится за счёт благотворительных средств возле Чувашского государственного художественного музея. Согласно проекту, трехпрестольный каменный храм высотой более 40 метров рассчитан на 1 тыс. прихожан.

Ранее собор был построен в северо-западном районе Чебоксар — Покровско-Татианинский собор, где закладной камень освятил в 2001 году патриарх Алексей II. Всего в настоящее время в Чувашии насчитывается семь монастырей и свыше 200 приходов.