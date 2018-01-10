Ярославль, 10 января, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Глава Ярославской области Дмитрий Миронов издал указ о награждении почетной грамотой губернатора сына генпрокурора РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Праздничные торжества

Грамота учредителю благотворительного фонда содействия социально-культурного развития Ярославской области «Центр социальных инициатив Ярославской области» Игорю Чайке будет вручена «за большой личный вклад в развитие Ярославской области, способствующий её экономическому, социальному и культурному благополучию».

Финансовому управлению регионального правительства поручено произвести расходы на награждение цветами.

Напомним, организация праздничных торжеств в центре Ярославля финансировалась в том числе из внебюджетных источников за счет средств благотворительного фонда «Центр социальных инициатив Ярославской области», учредителем которого является Игорь Чайка.