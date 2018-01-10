Киев, 10 января, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Киев лишился возможности пользоваться ключевой железнодорожной трассой с запада на восток Украины после начала гражданской войны в Донбассе, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян,сообщают 10 января «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

По его словам, транспортная политика Украины была полностью пересмотрена после начала военного конфликта на востоке страны. Правительству пришлось в срочном порядке переориентировать транспортные потоки по новым автомобильным и железнодорожным направлениям «запад — юг» и «север — юг».

Читайте также: Премьер-министр Украины: Из-за блокады Донбасса Украина потеряла 1% ВВП

Омелян подчеркнул, что ранее на Украине пользовались основным маршрутом, пролегающим с запада на восток, однако сегодня им пользоваться нет возможности.

«Он фактически не функционирует в том объеме, в котором должен работать», — сказал Омелян.

Читайте также: «Страна года»: блокада Донбасса разорила Украину на $1,8 млрд

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году из-за агрессивной русофобской политики Киева. Не желая подчиняться новым незаконным властям, жители Донецкой и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР) проголосовали на референдуме за независимость республик.

Киев не принял результаты референдума и, заявив о «российской оккупации», начал массированную атаку регулярными войсками на Донбасс. Однако ополченцы смогли отбить нападение, в результате чего конфликт перешел в тлеющую стадию.