Ярославль, 10 января, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя регионального правительства Виктор Костин переходит на работу в администрацию Президента России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Здание администрации Президента

Как мы уже писали, с 10 января Виктор Костин не работает в правительстве Ярославской области. Только что стало известно, что он переходит на новую должность в администрации Президента России.

«Я благодарен губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и своим коллегам за совместную работу. За год с небольшим мы многое сделали: достроили школу в Туношне, которую не могли ввести в строй многие годы, начали возведение пристройки к 43-й школе в Ярославле. Мы смогли запустить в жизнь совершенно новый, уникальный для области проект — «Кванториум» в Рыбинске, который дает огромные возможности нашим ребятам получать качественное и современное образование. Теперь наша задача — создать такой же современный образовательный центр в Ярославле. Многое сделано также для возрождения и популяризации культурного наследия Ярославской области», — приводит слова Костина пресс-служба регионального правительства.

Сам Виктор Костин для комментариев пока недоступен. Кто займет его место в правительстве — пока не сообщается.