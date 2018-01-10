Ростов-на-Дону, 10 января, 2018, 10:29 — ИА Регнум. «Голь на выдумки хитра» — эта старинная русская пословица и сегодня очень актуальна. Чудеса изобретательности проявили предприимчивые ростовчане, вдохновившиеся бесснежной зимой в Ростове-на-Дону. Снежки из настоящего снега можно увидеть на прилавках в парке Революции на Театральной площади. Ценник кусается — продавцы предлагают уже ставший диковинкой символ зимы по 100 рублей, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Зима

В социальных сетях горожане обсудили новшество и предположили, где «предприниматели» нашли чудо. Кто-то предположил, что снежки слеплены из снега, который намораживается в морозильной камере холодильника. Но на самом деле оказалось, что неподалёку от точки продажи расположен шатёр с ледовым катком, за который и выбрасываются снежные отходы. И снега там образовываются целые сугробы.

Стоит отметить, что декабрь 2017 года в Ростове-на-Дону стал самым теплым почти за 40 лет. Целый месяц температура воздуха в городе практически не опускалась ниже нуля, а вместо снега шли дожди. И только к 9 января 2018 года в город-миллионник пришла минусовая температура.

Вместе со снегом ростовские коммерсанты придумали продавать ещё и воздух. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.

«Когда-то смеялись над продажей воды, сейчас все её покупаем. Воздух на продажу тоже, спустя какое-то время, станет обыденностью», — считает Семен И.

«Сами виноваты — довели природу до такой степени, что кислорода не хватает. Кто был в деревне, тот знает разницу. Либо мы меняемся, либо вымираем от не хватки кислорода, настоящей еды», — отметил Павел К.

Стоит бутылочка, якобы наполненная чистейшим кислородом, дешевле снега вдвое — 50 рублей. Но приобретать её ростовчане не спешат, только что ради юмористического подарка.