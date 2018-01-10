Ереван, 10 января, 2018, 09:29 — ИА Регнум. В 2017 году 3823 гражданина Армении подали заявления об отказе от армянского гражданства. По данным пресс-службы в паспортно-визового департамента полиции Армении, в последние пять лет наблюдается резкий рост отказа от гражданства Армении.

Арменпресс

В 2012 году было получено 968 заявлений отказа от гражданства, в 2013 году — 1461, в 2014 году — 2407, в 2015 году — 2487, в 2016 году — 3863, а по данным на 1 декабря 2017 года — 3823 заявления.

Таким образом за последние пять лет от гражданства Армении отказались 14 041 человек. При этом полиция Армении не предоставляет данные о возрасте и поле лиц, подавших заявления на отказ от гражданства, обосновывая это тем, что подобная статистика не ведётся.