Новосибирск, 10 января, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Департамент имущественных и земельных отношений Новосибирской области отменил 11 приказов об изъятии земельных участков под строительство четвёртого (платного) моста через реку Обь в Новосибирске. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий приказ за подписью временно исполняющего обязанности руководителя Романа Шилохвостова был размещен на сайте департамента. Сам документ датирован 14 декабря 2017 года, а все приказы об изъятии участков — 21 ноября 2017 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Отметим, что как раз в ноябре 2017 года жители 11 домов по улице Большой в Новосибирске узнали о том, что их жильё подлежит сносу — соответствующее решение было опубликовано в муниципальном бюллетене мэрии города. О том, какое жильё получат новосибирцы взамен изъятому, не сообщалось, как и то, где территориально оно будет расположено. Это вызвало волну возмущения среди тех жителей города, которых собирались выселить из домов, расположенных в предполагаемой зоне строительства нового мостового перехода.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что решение по изъятию земельных участков было поспешным.

«Я вынужден был поправить своих коллег. Шаг был сделан абсолютно несвоевременно. Торопиться с изъятием земельных участков не следовало, — заявил он на пресс-конференции 28 ноября, но подчеркнул, что собственникам объектов недвижимости стоит учитывать и понимать, что в будущем эти участки всё же понадобятся «для государственных нужд».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 года власти Новосибирской области подписали концессионное соглашение о строительстве платного моста через реку Обь в Новосибирске. Церемония подписания прошла в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя — 2017». Подпись от имени новосибирского правительства поставил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Костылевский, от имени концессионера — глава группы «ВИС» Игорь Снегуров.

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В то же время сам проект и способ его реализации изначально вызывали много вопросов как у общественности, так и у значительного числа депутатов горсовета и заксобрания. Спорят противоборствующие стороны и о месте расположения мостового перехода, и о финансовой стороне вопроса. Цена проекта (в ценах 2015 года) со всеми развязками по официальным данным составляла около 35 млрд рублей. При пересчёте на цены второго квартала 2017 года удорожание было примерно на уровне 10%. Планируемый расчётный трафик за 20-летний период концессии — 84 тыс. автомобилей в день, и 112 тыс. машин в день — в пиковой нагрузке. В чём также есть сомнения, потому как тот же бесплатный Бугринский мост, запущенный в эксплуатацию ещё в 2014 году, до сих пор не заработал в полную силу.

Противники мостовой концессии также считают, что при выделении 26 млрд рублей из федерального центра мостовой переход можно и нужно строить самостоятельно, без привлечения концессионера. Тем более, что под натиском общественности и депутатов гарантированный доход концессионера был сокращён с 91 млрд до 49 млрд рублей.

Новосибирские общественные активисты уже написали открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться с «мостовой аферой», против которой выступает и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Новосибирский градоначальник в одном из своих комментариев назвал это концессионное соглашение «долговой кабалой».