Ярославль, 10 января, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Костин покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Виктор Костин

Ситуация примечательна тем, что до последнего времени Костин был единственным коренным ярославцем в правительстве региона, полностью обновившемся с приходом губернатора Дмитрия Миронова. В правительстве он курировал социальную сферу: здравоохранение, образование, культуру, спорт и т.п., под его началом было максимальное количество департаментов и управлений среди всех зампредов.

Кандидат медицинских наук Виктор Костин работал долгое время в областной больнице, потом в территориальном фонде медицинского страхования, откуда в 2006 году перешел в правительство. Костин работал при трех предыдущих губернаторах: Лисицыне, Вахрукове и Ястребове, однако в 2014 году покинул этот пост, уйдя работать в Москву. В 2016 вернулся на госслужбу по приглашению Дмитрия Миронова.

Официально в региональном правительстве не комментируют отставку и ее причины.