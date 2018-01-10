Вашингтон, 10 января, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер, выступая перед военными на одной из американских ближневосточных баз, сравнил возможный конфликт на Корейском полуострове с телесериалом «Игра престолов», пишет портал Military.

Британские военные на поле боя во время Первой мировой войны

По его мнению, вооруженный конфликт на Корейском полуострове, в случае возникновения, был бы похож на события в известном сериале. Неллер предположил, что так или иначе Северная Корея обстреляет Сеул из артиллерии.

«Это было бы похоже на «Игру престолов». Пострадает множество людей», — сказал военачальник.

Победить в этом конфликте возможно, даже если это будет сопрягаться со значительными трудностями, считает Неллер: у США есть возможности и средства, которых нет у КНДР.

Он также охарактеризовал возможный вооруженный конфликт на Корейском полуострове как «эпический».

Издание пишет, что визит Неллера на базы американских морпехов, в том числе на Ближнем Востоке, состоялся в конце декабря. В своих выступлениях он затрагивал самые актуальные темы, в том числе вокруг КНДР, а также Ирана, Китая и России.