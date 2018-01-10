Донецк, 10 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В течение суток 9 января украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом 10 января сообщил журналистам представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

По его словам, обстрелу со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Докучаевск, Сосновское, Спартак и Доломитное. В первых двух случаях огонь велся из минометов, в остальных случаях применялось вооружение БМП и стрелковое оружие.

О пострадавших в результате обстрелов не сообщается.

Напомним, ранее стороны вооруженного конфликта в Донбассе договорились о «новогоднем перемирии», которое вступило в силу 23 декабря. Несмотря на это, украинские военные продолжают обстрел территорий ДНР и ЛНР из артиллерии, минометов и других видов вооружений. В результате получают ранения и гибнут мирные жители, страдает инфраструктура республик.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток 8 января ВСУ нарушали перемирие, по данным оборонных ведомств ДНР и ЛНР, девять раз. В ЛНР минометному обстрелу подверглось село Нижнее Лозовое, в ДНР — населенные пункты Докучаевск, Спартак, Крутая Балка и Зайцево.

9 января исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Михаил Филипоненко заявил о том, что Киев пользуется перемирием, чтобы стянуть личный состав ВСУ и военную технику к линии разграничения. Так, дополнительный личный состав и техника переброшены в район населенного пункта Катериновка, материальные средства подвезли в районы Новоалександровки и Троицкого. Временные огневые позиции в Луганском занял минометный взвод ВСУ.

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