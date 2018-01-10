Калуга, 10 января, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается череда пожаров в жилых домах. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, в течение новогодних каникул из-за неосторожного обращения с огнём и электроприборами в области погибли несколько человек.

Ada Be Пожар в доме

В преддверии 2018 года 31 декабря в деревне Дубровка Куйбышевского района Калужской области произошел пожар, в результате которого полностью выгорел деревянный жилой дом. При разборе завалов обнаружены останки человека. В доме проживал 60-летний одинокий мужчина, который не работал и злоупотреблял спиртным.

2 января 2018 года в этом же районе, в деревне Починок произошло аналогичное происшествие. При пожаре в жилом деревянном доме погиб 63-летний мужчина. Он проживал с сожительницей и ранее уже создавал пожароопасную ситуацию. В результате курения в постели загорался матрас, который сожительнице удавалось вовремя потушить. 2 января во время происшествия женщина находилась на работе.

В этот же день в деревне Рядовка Перемышльского района произошло возгорание заброшенного дачного дома, в котором проживала 45-летняя женщина. В результате пожара она погибла.

По всем указанным фактам следственными органами СК РФ по Калужской области проводятся уголовно-процессуальные проверки.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января 2018 года при пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье» в Жуковском районе Калужской области погибли две девочки 14 и 16 лет. Трагедия произошла в результате перегрузки электросети дома из-за включения в сеть одновременно трех электрообогревателей.