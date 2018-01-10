Украина вводит контроль для россиян, другие страны — безвиз: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Очереди на границе: Украина ужесточила правила въезда для россиян;
- Свобода передвижения: жители России смогут без виз въехать в 110 стран мира;
- Сойти на берег: с круизного судна в Таиланде эвакуированы более 100 российских туристов;
- Устали ждать: массовые беспорядки прошли у представительства МВД России в Душанбе;
- Путь свободен: отменены весенние ограничения движения по федеральным трассам;
- Курс валют: в январе рубль закрепится в коридоре 57—58.