Тегеран, 10 января, 2018, 04:36 — ИА Регнум. Переговоры на уровне внешнеполитических ведомств России и Ирана состоятся в Москве 10 января, сообщает агентство IRNA.

Mid.ru Встреча Сергея Лаврова и Джавада Зарифа

9 января Бахрам Касеми, официальный представитель МИД Ирана, заявил, что 10 января в Москву для встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым пребывает его иранский коллега Джавад Зариф. В российский столице состоятся текущие консультации глав МИД Ирана и России.

Уточняется, что после визита в Москву иранский министр отправится в Брюссель на переговоры с коллегами из Германии, Франции и Великобритании. Он едет в Европейский союз по приглашению Федерики Могерини, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним, в 2017 году Иран был назван США «террористическим государством», и ядерная сделка с этой страной, на которую рассчитывали в Тегеране, оказалась под угрозой срыва. Лишним поводом упрекнуть Тегеран в жесткости внутренней политики стали протесты в Иране, вспыхнувшие 28 декабря 2017 года.

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После многочисленных осуждающих заявлений в адрес Тегерана США решили внести определенность относительно ядерной сделки. 9 января в Госдепартаменте заявили, что решение будет объявлено 12 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 января германский министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что Зариф будет приглашен в Брюссель для обсуждения протестов в Иране.

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