Трамп попытается «сдерживать» Россию новой ядерной боеголовкой
Вашингтон, 10 января, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Создание новой ядерной боеголовки для противодействия угрозы со стороны России запланировано Пентагоном, пишет газета The Guardian.
Уточняется, что антироссийские планы Вашингтона обозначил Джон Вулфстал, экс-старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению. Он заявил, что руководство Белого дома решило отказаться от жестких ограничений по использованию ядерного оружия.
В результате будет создана новая ядерная боеголовка для ракет подводного базирования Trident D5. По словам Вулфстала, угроза со стороны России, на противодействие которой направлена разработка Пентагона, особенно актуальна для союзников США — стран Восточной Европы.
Отметим, что Trident D5 — это американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. Максимальная дальность — 11, 3 тыс. км.
По словам американского представителя, Вашингтон намерен противостоять как России так и Северной Корее, при попытках применять ядерное оружие. Для Москвы и Пхеньяна эти попытки будут иметь «тяжелые последствия».
Напомним, между РФ и США действует Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), мнимое нарушение которого Россией Вашингтон неоднократно делал предметом нападок на Москву.
После вступления в должность президента США Дональда Трампа начались особенно жесткие нападки. Российская сторона неоднократно заявляла, что ДРСМД нарушается Вашингтоном.
В конце года Трамп анонсировал новую стратегию безопасности Вашингтона, в которой Россия оказалась одной из самых опасных угроз для США — прежде всего в военном отношении.
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