Вашингтон, 10 января, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Создание новой ядерной боеголовки для противодействия угрозы со стороны России запланировано Пентагоном, пишет газета The Guardian.

U.S. Navy Пуск баллистической ракеты Trident

Уточняется, что антироссийские планы Вашингтона обозначил Джон Вулфстал, экс-старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению. Он заявил, что руководство Белого дома решило отказаться от жестких ограничений по использованию ядерного оружия.

В результате будет создана новая ядерная боеголовка для ракет подводного базирования Trident D5. По словам Вулфстала, угроза со стороны России, на противодействие которой направлена разработка Пентагона, особенно актуальна для союзников США — стран Восточной Европы.

Отметим, что Trident D5 — это американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок. Максимальная дальность — 11, 3 тыс. км.

По словам американского представителя, Вашингтон намерен противостоять как России так и Северной Корее, при попытках применять ядерное оружие. Для Москвы и Пхеньяна эти попытки будут иметь «тяжелые последствия».

Напомним, между РФ и США действует Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), мнимое нарушение которого Россией Вашингтон неоднократно делал предметом нападок на Москву.

После вступления в должность президента США Дональда Трампа начались особенно жесткие нападки. Российская сторона неоднократно заявляла, что ДРСМД нарушается Вашингтоном.

В конце года Трамп анонсировал новую стратегию безопасности Вашингтона, в которой Россия оказалась одной из самых опасных угроз для США — прежде всего в военном отношении.

Читайте также: МИД России: Похоже, США ищут повод для выхода из договора по РСМД