Киев, 10 января, 2018, 02:37 — ИА Регнум. Несостоятельность попытки интеграции Украины в зону свободной торговли со странами Европейского союза очевидна в свете сложившейся экономической ситуации, сообщил Виктор Медведчук, лидер движения «Украинский выбор — право народа», в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата

Комментируя сообщения Национального банка Украины о том, что в январе — ноябре 2017-го страна нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС — лишь на 27,6%, Медведчук отметил, что зоны свободной торговли действует уже почти два года.

Медведчук подчеркнул, что попытка Киева выиграть на отказе от торговли с Россией в пользу торговли с ЕС потерпела крах. Без сомнений, «российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики».

«Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — написал Медведчук.

Напомним, сообщение о том, что объем роста торговли с Россией за минувший год превысил таковой с ЕС, появилось 2 января.

Согласно данным НБУ, в период с января по ноябрь российско-украинский товарооборот вырос на 28,6% — по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, достигнув $9,36 млрд. С ЕС показатель составил $29,28 млрд, рост — 27,6%.