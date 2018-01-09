Москва, 10 января, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Проект приказа по созданию «телефона доверия» для борьбы с коррупцией разработан российским Минздравом, сообщается на портале проектов нормативных актов.

Justin Brockie Телефон

Целью является сформировать в российском обществе «нетерпимость к коррупционному поведению». Обсуждение проекта должно закончиться 23 января 2018 года.

Механизм этого антикоррупционного нововведения заключается в том, что люди смогут звонить и сигнализировать о соответствующих случаях, причем телефон будет функционировать в режиме автоответчика.

Разговор будет записываться, просматриваться и храниться в течение года. За ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

«Обращения, поступающие на телефон доверия, не относящиеся к компетенции отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров министерства, анонимные обращения, а также обращения, не содержащие почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, регистрируются в журнале регистраций, но не рассматриваются», — сообщается в документе.

«Телефоны доверия» будут установлены в отделе профилактики коррупционных и иных правонарушений департамента управления делами и кадров Минздрава РФ.