Москва, 10 января, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Один из ключевых свидетелей обвинения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток на €400 тыс., ранее уже допрошенный судом Альберт Л. решил дать новые показания. Об этом сообщил адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов в ходе заседания 9 января.

Government.ru Никита Белых

По его словам, на допросе 4 октября 2017 года свидетель не был откровенен.

«Он не сообщил сведения, имеющие значение для уголовного дела. Ларицкий готов дать показания, сообщить суду правду», — цитирует адвоката «КоммерсантЪ».

Грохотов ходатайствовал перед судом о проведении повторного допроса свидетеля. Белых рассказал, что во время доставки Ларицкого на допрос 4 октября в автозаке свидетель заявил, что будет давать показания, нужные обвинению, и попросил за это прощения. Ларицкий пояснил Белых, что в противном случае «для него могут наступить вредные последствия».

Читайте также: Фигурант дела Белых получил три года колонии за мошенничество с кредитами

Адвокат экс-губернатора пояснил, что Ларицкий назвал «вредными последствиями». «На Ларицкого оказывалось давление. Со стороны кого, мы бы хотели, чтобы Ларицкий сам рассказал об этом на суде», — уточнил Грохотов и добавил, что поскольку в настоящее время давление не оказывается, Ларицкий готов рассказать правду.

Однако судья отклонила ходатайство о повторном допросе свидетеля, посчитав, что это будет являться оценкой доказательств.

По мнению обвинительной стороны, именно Ларицкий в 2012 году через замгубернатора передал Белых €200 тыс. По словам экс-губернатора, он этих денег не получал.

Читайте также: Путин: В странном поведении Белых должен разбираться суд

Издание отмечает, что в течение всего заседания Белых пребывал в бодром настроении. Однако, если на заседаниях в прошлом году бывший губернатор стоял, опираясь на трость, то сейчас он в основном сидит на скамье и практически не поднимается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года Никита Белых был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, он получил лично и через посредников €400 тыс. (около 28,5 млн рублей).

Читайте также: Бывшего губернатора Кировской области переведут в больницу при СИЗО

Адвокаты Белых неоднократно ходатайствовали о переводе экс-чиновника под домашний арест в связи с состоянием здоровья, но суд эти ходатайства отклоняет.

На одном из последних заседаний, состоявшихся в декабре 2017 года, Белых стало плохо и потребовалась срочная медицинская помощь. В зал суда была вызвана скорая.