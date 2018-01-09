Вашингтон, 10 января, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Целью участия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) является продвижение политики Вашингтона по укреплению американского бизнеса, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, пишет газета The New York Times.

White House Дональд Трамп

Представитель американской администрации заявила, что 23 января Трамп отправится на форум.

«На Всемирном экономическом форуме в этом году президент рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих», — сказала Сандерс.

Напомним, форум в Давосе проходит ежегодно. В этом году 48-й форум начнется 23 января и завершится 26 января. На мероприятии участники обсуждают широкий круг геополитических вопросов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не примет участия в форуме. Российскую правительственную делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.