Названа повестка Трампа на форуме в Давосе
Вашингтон, 10 января, 2018, 01:35 — ИА Регнум. Целью участия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) является продвижение политики Вашингтона по укреплению американского бизнеса, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, пишет газета The New York Times.
Представитель американской администрации заявила, что 23 января Трамп отправится на форум.
«На Всемирном экономическом форуме в этом году президент рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих», — сказала Сандерс.
Напомним, форум в Давосе проходит ежегодно. В этом году 48-й форум начнется 23 января и завершится 26 января. На мероприятии участники обсуждают широкий круг геополитических вопросов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства не примет участия в форуме. Российскую правительственную делегацию возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович.