Вашингтон, 10 января, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Законопроект о переименовании в Вашингтоне площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова одобрен на заседании городского совета, написал Владимир Кара-Мурза — младший, председатель фонда Немцова, в Facebook.

Пусть всегда будет солнце Борис Немцов

«На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22−539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», — говорится в сообщении.

По словам Кара-Мурзы — младшего, решение было принято единогласно. Переименование начнет действовать с 27 февраля 2018 года.

Напомним, 27 февраля — дата убийства Немцова, которого в 2015 году застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве. Убийство прозападного оппозиционера Немцова было названо в американских СМИ политическим.

Отметим, что Немцов создал свой черный список — по аналогии с так называемым списком Магнитского. Список был составлен для США.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября телеканал Fox 5 передал, что власти Вашингтона могут присвоить имя Немцова улице возле российского посольства. Это произошло через два месяца после того, как в Москве участники движения SERB сняли мемориальную доску Немцову.

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