Москва, 10 января, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Прекращение работы компьютеров на процессорах AMD после обновления Windows вызвано тем, что производитель, в отличие от его конкурента — Intel, не предпринял необходимых мер, заявил Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций, в интервью Russia Today.

Компьютерный сбой

Комментируя заявление американской компании Microsoft о прекращении распространения обновления для систем Windows 7, 8 и 10, эксперт пояснил, что это обновление ранее частично решало ошибку в дизайне процессоров Intel — и не только в них, но и во «всей архитектуры х86».

Он пояснил, что «чистого» решения этой проблемы нет, создателям патчей приходится импровизировать.

«Потому что одна из проблем, которая возникает при закрытии ошибки, — большое снижение производительности, — сказал Казарян. — Если компания Intel более-менее хорошо описала происходящее и помогала в создании патчей, то компания AMD отрицала, что ее процессоры подвержены данной ошибке, критической уязвимости».

Эксперт пояснил, что первая версия «не очень корректно работает» именно поэтому — не было предпринято необходимых мер. Он считает, что для устранения проблем понадобится время.

«На 100% закрыть эту уязвимость лишь программными методами невозможно, придётся подождать», — сказал Казарян.

Напомним, ранее в Microsoft заявили, что распространение обновлений Windows будет прекращено на время. Причина в том, что пользователи сигнализируют — их компьютеры не работают после установки обновлений. Речь идет прежде всего владельцах компьютерах на процессорах AMD.