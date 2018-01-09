Мехико, 10 января, 2018, 00:08 — ИА Регнум. Инфляция за 2017 год превысила прогноз Центробанка Мексики более чем в два раза и оказалась самой высокой с 2000 года, передает 9 января агентство Associated Press.

Мексиканское песо

За год инфляция в Мексике составила 6,77%, при прогнозе в 3%. Серьезный вклад в общий негативный результат внес декабрь 2017 года — рост потребительских цен в этом месяце составил 0,59%.

В прошедшем году в связи с инфляцией мексиканский Центробанк пять раз поднимал базовую процентную ставку — последний раз это произошло 14 декабря 2017 года, когда базовая ставка ЦБ Мексики составила 7,25%.

Альфредо Кутино, директор Moody's Analytics в Латинской Америке, считает, что правительству удалось «удержать под контролем» инфляцию, однако годовые результаты являются «серьезным вызовом для разработки денежно-кредитной политики на год».

Впрочем, Кутино надеется, что в 2018 году показатели инфляции и потребительских цен «будут скорректированы» — для Мексики год является «выборным» и правительство будет прилагать все усилия для стабилизации экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Мексика столкнулась с различными потрясениями для национальной экономики — от стихийных бедствий до кризиса внешнеторговых связей.