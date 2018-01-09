Москва, 9 января, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent впервые с мая 2015 года превысила отметку в $69 за баррель, свидетельствуют данные вечерних торгов 9 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов росла до $69,05 за баррель. Позднее цена опустилась до $68,97 за баррель.

Ранее сегодня цена на нефть марки WTI впервые с декабря 2014 года превысила отметку в $63 за баррель. В ходе торгов фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале росли до $63,08 за баррель.

Цены на нефть растут после публикации 9 января доклада управления энергетической информации министерства энергетики США, в котором оказался повышен прогноз средней стоимости нефти в 2018 году.

Согласно докладу, средняя стоимость нефти марки Brent в этом году составит $59,74 (против $57,26 прогнозировавшихся месяцем ранее), а нефти WTI — $55,33 (ранее прогнозировалось $52,77).