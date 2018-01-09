Вашингтон, 9 января, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 при запуске и выводе на орбиту секретного спутника США Zuma работала штатно, заявила 9 января журналистам президент компании SpaceX Гвинет Шоуэлл.

SpaceX Старт ракеты Falcon 9

По ее словам, причины и обстоятельства потери орбитального аппарата выясняются и идёт расследование. От более подробных комментариев Шоуэлл отказалась, напомнив о секретности этого запуска и самого аппарата.

Напомним, ранее американские СМИ сообщали, что спутник Zuma не смог вовремя отделиться от ракеты-носителя и был потерян.

Кроме того, ряд СМИ опубликовал сообщения о том, что секретный спутник Zuma, построенный компанией Northrop Grumman по заказу правительства США, обошелся госбюджету в несколько миллиардов долларов.

При этом назначение потерянного аппарата не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником Zuma состоялся 7 января с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. По официальным сообщениям, до сих пор спутник Zuma на связь не вышел.