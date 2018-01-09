Ереван, 9 января, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Рубен Татулян, известный по кличке Робсон, был внештатным советником министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, теперь у него нет такого статуса, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. При этом Балаян не ответил на вопросы, когда Татулян стал советником министра и получил ли он дипломатический паспорт Армении, так как занимал данный пост.

aysor.am Рубен Татулян (Робсон)

Татулян оказался в центре скандала после того, как 22 декабря департамент по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввёл санкции против десяти лиц из бывших советских республик в рамках борьбы с организацией «Воры в законе». Среди них оказался и Татулян, у которого, как выяснилось ранее, имелся дипломатический паспорт Республики Армения.

В опубликованном 7 января 2018 г. интервью Рубен Татулян утверждает, что является советником главы МИД Армении, имеет дипломатический паспорт и к нему прикреплён автомобиль посольства Армении в России. В тоже время Татулян утверждает, что не обладает дипломатической неприкосновенностью и имеет гражданство как России, так и Армении. Однако, как выяснило ереванское бюро ИА REGNUM, Татулян не значится в списке избирателей Армении, в который включены все граждане Армении, имеющие право голоса.