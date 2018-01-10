Киев, 10 января, 2018, 04:59 — ИА Регнум. 7 января 2018 года случилось два противоположных события: лидер КНДР Ким Чен Ын заговорил о примирении и воссоединении Кореи, а на постмайданной Украине глава Института национальной памяти Владимир Вятрович решил дальше граждан разделять, а именно, через признание советского периода истории Украины временем ее «оккупации». Почему проблема коллективного Вятровича одновременно меньше и больше, чем кажется, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Владимир Вятрович

Заявление одного из выразителей голоса майданной власти не имеет исторических оснований, но оно на них и не претендует, преследуя другую цель — бесконечно муссировать тезис о том, что причина нынешних бед Украины — в ее былой «оккупированности». При такой постановке вопроса нынешние лица, принимающие решения, вообще не отвечают за плачевное положение государства, а люди, мыслящие в парадигме «во всем виноваты москали», с этим незамедлительно согласятся. Ставку на таких людей и делает майданная власть, стремясь довести их количество до максимума.

Вятровичу предлагают ответить по-разному, включая вариант устранения «последствий оккупации» в виде заводов, железных дорог, АЭС и самих городов. И с одной стороны, такие ответы малограмотному лжецу — понятны, к тому же он сам реальной властью не обладает. Но всё не так однозначно, потому что на Украине, как показывает практика, решение принимаются не большинством, а меньшинством. Неполитизированное большинство же не столько верит россказням об оккупации, но привыкает к ним. Такое положение создает благоприятную почву и для олигархического майдана, и для власти сектантов с альтернативной историей, и для существования нормального, но молчащего большинства, и для привычки перекладывать всю ответственность на соседей.

Впрочем, есть у подобных лживо-провокационных высказываний и сугубо практическая сторона.

Читайте подробности: Зачем майдан заговорил о «советской оккупации Украины»

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