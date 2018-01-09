Ярославль, 9 января, 2018, 19:49 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали расхождение в своих списках объектов для благоустройства с сайтом он-лайн голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Мы уже сообщали, что 9 января в Ярославской области стартовало он-лайн голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» в 2018 году.

Однако в документе мэрии Ярославля список этих объектов оказался существенно короче, из-за чего возникли подозрения в том, что победители уже определены, причем месяц назад.

«Действительно, такой документ от 13 декабря существует. Но список общественных территорий, указанный в нем, был предварительным, он был составлен на основе пожеланий граждан и нигде не был озвучен. Потом в процессе работы мы поняли, что его надо расширять в соответствии с пожеланиями жителей районов. Окончательный финальный список будет сформирован по итогам он-лайн голосования и анкетирования ярославцев в публичных местах», — сообщил начальник управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Хаджи Бадалов.

Напомним, жителям предлагают отдать свой голос за ту территорию, которая, по их мнению, более всего нуждается в благоустройстве. Принять участие в голосовании могут все желающие. На сайте проекта «Решаем вместе!» необходимо выбрать городской округ или муниципальный район, а далее — один объект из списка. Также можно предложить свой вариант.

По итогам будет сформирован список общественных пространств, для которых будут подготовлены эскизы благоустройства и которые войдут в опросный лист для итогового голосования 18 марта.