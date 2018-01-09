Чебоксары, 9 января, 2018, 19:19 — ИА Регнум. В Чувашии чиновники подвели итоги новогодних праздников. По данным региональных властей, серьёзных нарушений не допущено, в праздничных мероприятиях приняли участие более 650 тыс. человек при численности населения республики в 1,2 млн — то есть каждый второй, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Новогодняя ночь в Чебоксарах

Данный вопрос был обсуждён на планёрке в правительстве. По словам министра культуры Константина Яковлева, с 20 декабря по 8 января в республике проведено более 13 тыс. культурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 650 тыс. человек. Министр также заявил, что в этом году в новогодние праздники республику посетило свыше 19 тыс. туристов и гостей, что на 12% выше показателя прошлого года. В новогодние выходные Чувашия также присоединилась к всероссийской декаде спорта и здоровья. По словам главы спортивного ведомства Сергея Шелтукова, организовано более 600 мероприятий, охвачено около 370 тыс. человек.

Столицу Чувашии, по данным мэрии Чебоксар, посетили около 7,5 тыс. туристов, на городском катке побывали 25 тыс. человек, посещаемость парков возросла в 2,5 раза. Центральными площадками в новогодние праздники стала Красная площадь, Московская набережная и городские парки. По подсчётам чебоксарских чиновников, в течение 10 дней (с 30 декабря по 8 января) на данных площадках было проведено более 50 мероприятий с участием 105 тыс. человек, что на 38% больше, чем в прошлом году.

Что касается работы объектов жизнеобеспечения, то по информации минстроя республики в праздничные и выходные дни было зарегистрировано шесть аварийных ситуаций, из них пять — на объектах водоснабжения, один — на объекте теплоснабжения в Цивильске. Власти рапортовали, что «прорыв теплотрассы был своевременно ликвидирован». В администрации Чебоксар констатируют, что в новогодние праздники «существенных жалоб жителей города по эксплуатации жилищного фонда не поступало». В основном они касались вывоза отходов и крупногабаритного мусора.

По информации председателя ГКЧС Чувашии Вениамина Петрова, за последние 15 суток в республике произошел 31 пожар (за аналогичный период 2017 года — 35), один человек погиб (за аналогичный период 2017 года — шесть) из-за курения в нетрезвом виде.

Петров также обратил внимание муниципальных властей на необходимость сноса старых домов, жители которых уже были переселены. Он подчеркнул, что такие объекты входят в зону высокого риска возникновения пожаров. Отметим, что вечером 7 января в Чебоксарах загорелся дом по улице Фруктовая, подлежащий сносу. В результате один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

К ряду несчастных случаев привели фейерверки и петарды. Травмы различной степени тяжести в праздничные дни получили четыре человека, в том числе один ребенок. В частности, 31 декабря в Чебоксарах по улице Чернышевского произошёл пожар в одной из квартир из-за залетевшей на балкон сигнальной ракеты. В результате три человека были эвакуированы, ущерб оценён в 250 тыс. рублей. 1 января в Чебоксарах при запуске петарды травмы получили 35-летний мужчина и его восьмилетняя дочь, 4 января в результате взрыва в руке петарды был госпитализирован 40-летний мужчина. В рамках мероприятий по контролю за реализацией и использованием пиротехники МВД по Чувашии было выявлено 241 административное правонарушение, изъято 1732 пиротехнических изделия.

По данным полиции, в новогоднюю ночь на праздничных площадках охрану общественного порядка обеспечивали 739 сотрудников полиции, 30 сотрудников ОМОНа, 42 народных дружинника. Семь лиц привлечены к ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных местах. На дорогах республики с 1 по 8 января в ДТП пострадало 25 человек, погибших нет.