Киев, 9 января, 2018, 19:05 — ИА Регнум. С 1 января 2018 года граждане Российской Федерации и еще 70 стран въезжают на территорию Украины по новым правилам. Нововведения вызваны тем, что Украина внесла Россию в список государств миграционного риска.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Согласно новым правилам, гражданам России нужно будет регистрироваться по месту жительства и пребывания. Также россияне должны будут предварительно в электронной форме сообщить о планах приехать на Украину. При этом въезжать-выезжать нужно будет по биометрическим загранпаспортам. Если его нет, то на границе нужно будет сдать биометрические данные — отпечатки пальцев.

Еще в декабре все украинские КПП на границе с Россией были оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола.

Кроме того, 9 января первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Василий Серватюк обвинил российскую сторону в организации провокаций в ответ на ввод биометрического контроля.

«Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан со стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств без составления соответствующих документов и объяснения причины», — заявил Серватюк, передает департамент коммуникаций МВД Украины.

Он сообщил, что госпогранслужба ожидает еще больше провокаций. В связи с этим пункты пропуска были усилены техникой и личным составом ГПСУ. Серватюк проинформировал, что с начала 2018 года биометрический контроль прошли уже 29 тысяч иностранцев, из них 24 тысячи — россияне. По его данным, только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

В свою очередь, граждане Украины отмечают увеличение времени прохождения российско-украинской границы.

«Вчера, 8 января, проезжали автобусом пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области на автобусе. После усиления контроля время прохождения украинского пункта пропуска увеличилось до пяти часов. Российский блокпост наш автобус проехал где-то за 3 часа», — пояснила киевлянка Тамара ИА REGNUM.

При этом пресс-служба ГПСУ проинформировала об усилении за счет резервов наиболее угрожающих направлений границы — на западе, востоке и севере.

«Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений», — говорится в сообщении.

В частности, для выполнения задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Госпогранслужбы им. Б. Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава им. генерал-майора Игоря Момота и других резервов.

«В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины», — отмечается в материале.

В настоящее время резервы направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь. Усиление границы планируют завершить до конца текущей недели.

Как сообщалось, с 2014 года украинские пограничники не пропускают на территорию Украины граждан России мужского пола от 18 до 60 лет. Мужчин с российским гражданством пропускают лишь по уважительным обстоятельствам. К примеру, если он едет на похороны родственника, то обязан предоставить копию свидетельства о смерти. В противном случае мужчину не пускают на украинскую территорию.

Напомним, 1 января 2018 года на Украине начала работу система фиксации биометрических данных для граждан 71 страны. Ранее, 27 декабря, Украина запустила тестовый режим биоконтроля на границе с Россией. Отметим, что биоконтроль на административной границе с Крымом не касается граждан Украины, которые проживают на полуострове. На границе проверяются паспорта, ID-карты, водительские удостоверения и даже техпаспорта. Предполагалось, что могут возникнуть технические проблемы только у туристов, которые не имеют биометрических паспортов.