Берлин, 9 января, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Не так давно в Москве на достаточно высоком политическом уровне прозвучали призывы к выходу России из Всемирной торговой организации (ВТО). Такой решительный шаг может стать препятствием на пути не только экономической, но и политической интеграции на евразийском пространстве, полагает Deutsche Welle.

Wto.org Флаг ВТО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евросоюз потребовал от России компенсации ущерба в размере 1,4 миллиарда евро от российского запрета на импорт свинины из всех 28 стран-членов ЕС. В связи с чем, в понедельник, 8 января, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил: «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью».

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров и вовсе назвал иск ЕС против России «беспределом», подчеркнув, что «если дело пойдет так, то нужно поставить вопрос: имеет ли смысл состоять в ВТО, и что нам дает участие в этой организации?».

По мнению многих экспертов, участие в ВТО не приносит России ощутимой экономической выгоды. Действительно, к преимуществам, которые экономика страны получит в случае выхода из торговой организации, можно отнести и прекращение всех торговых споров, в которых сейчас участвует Россия в качестве истца или ответчика, и закрытие национального рынка для иностранных товаров, что, в сущности, соответствует интересам отечественных производителей.

Однако проблема выхода России из ВТО имеет один очень важный побочный аспект, на который сейчас мало кто обращает внимание, пишет экономический обозреватель DW.

Для начала, Россия потеряет свой голос в многосторонних торговых переговорах, а также право продвигать свою точку зрения и позицию. Однако в данном случае важно даже не это. Евразийский экономический союз с выходом России из ВТО лишится возможности выступать от лица всех своих членов как единое целое во Всемирной торговой организации.

Выход России из ВТО опасен и для самой евразийской интеграции, причем как для экономической, так и политической, полагают эксперты. Участие в ВТО позволяет приблизить торговые политики различных стран, а также максимально нивелировать торговые тарифные и нетарифные барьеры, что является важным шагом на пути формирования зон свободной торговли.

За 23 года существования организации еще ни одна страна не воспользовалась своим правом выхода из ее состава. По мнению, Гуркова, став первой, Россия рискует потерять свою привлекательность среди иностранных инвесторов, а в случае единоличного принятия решения — и среди ближайших экономических союзников, ведь Армения, Казахстан и Киргизия покидать ВТО не собираются, а Беларусь сейчас как раз активизирует свои усилия по вступлению в ее ряды.

Тем не менее, причин для конкретного беспокойства у партнеров РФ по ЕАЭС быть не должно: по состоянию на 8 января Минэкономразвития РФ подтвердило, что на данный момент Россия возможность выхода из ВТО не рассматривает.