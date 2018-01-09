Ярославль, 9 января, 2018, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославле часть жителей получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги с завышенными суммами. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Недовольные люди массово пришли разбираться в офисы управляющих компаний. Так, в первый рабочий день после новогодних праздников жители выстроились в большую очередь около офиса Управдома Ленинского района.

Скриншот видео Владимира Зайцева в Facebook Очередь у офиса управляющей компании в Ярославле

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управляющей компании, причина произошедшего — программная ошибка банка. Квитанции за жилищную услугу были сформированы без учета части данных, а именно информации об оплате услуг в предыдущем месяце. Поэтому в квитанциях за декабрь реально оплаченные счета посчитали долгом, из-за чего и произошло завышение платежей. В управляющей компании говорят, что ошибку допустил именно банк.

«Банк, через который идут основные платежи населения, изменил версию программного обеспечения, в результате чего произошел сбой. Центр передачи информации, аккумулирующий данные по оплате, не смог своевременно отследить реестры оплат, соответственно, данные не были переданы управдомам, напечатавшим и распространившим квитанции в начале января», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управдоме Ленинского района.

Уже установлено, что данные по оплатам не были учтены у клиентов, осуществивших платежи в период с 11 по 14 декабря. Жителей успокаивают — волноваться и штурмовать центр обслуживания населения нет необходимости. Клиентам предлагается оплачивать счета в обычном порядке, то есть ту сумму, которую они платят обычно. Корректировка платы будет произведена в январе, без начисления пеней. На получение льгот ситуация не повлияет.