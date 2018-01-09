Ярославль, 9 января, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Телеканал «Первый Ярославский», принадлежащий правительству Ярославской области, снял с эфира программу «В тему», посвященную участию ярославских делегатов во всероссийском съезде КПРФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый секретарь Ярославского обкома партии Александр Воробьев.

Страница Александра Воробьева в Facebook Ярославские делегаты КПРФ на съезде партии

«Перед новым годом телеканал предложил нам записать за деньги программу «В тему» и поздравительные ролики. Мы согласились, предупредив, что в программе мы хотим рассказать о прошедшем съезде и выдвижении нашего кандидата в президенты. Все это было заранее согласовано. 28 декабря программа была записана и должна была выйти в эфир 29-го. Однако в эфир она не вышла. Мне позвонили с телеканала и сказали, что, поскольку кандидат отнес документы в ЦИК, говорить о его выдвижении теперь нельзя. Мы не агитировали, не первый раз в избирательной кампании, это была информация. Рассказывали о съезде, какие были кандидаты, почему выбрали именно этого. Федеральные каналы спокойно говорят обо всех кандидатах, а тут какие-то перегибы на местах», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

На телеканале факт снятия с эфира программы подтвердили, пояснив, что сделали это ввиду требований закона о выборах. После записи программы кандидат в президенты от КПРФ уведомил Центрибирком о своем участии в выборах президента. С момента уведомления избиркома гражданин становится кандидатом. В случае, если бы программа вышла, ее могли счесть агитацией, не оплаченной из избирательного фонда. Либо же телеканалу пришлось рассказывать в сопоставимых объемах о других кандидатах, что сделать было невозможно.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM на телеканале, коммунистам было предложено перезаписать программу на какую-либо другую тему. По мнению телеканала, во время записи эфира коммунисты положительно отзывались о своем кандидате в президенты, что является агитацией.

Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров сообщил ИА REGNUM, что жалоб по этому случаю ни от одной из сторон не поступало, поэтому комментировать ситуацию он не может. При этом Захаров подтвердил, что ограничения, связанные с избирательной кампанией, действительно начинаются для кандидата с момента уведомления ЦИК.

Это не первый конфликт ярославских коммунистов с областным телеканалом. В декабре депутаты облдумы на заседании заксобрания заявили о нецелесообразности траты около 20 млн рублей из бюджета Ярославской области в 2017—2018 годах на спутниковое вещание канала.