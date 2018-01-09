Президент Казахстана вновь выступил с анонсом своего послания народу
Астана, 9 января, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Послание президента народу Казахстана будет опубликовано 10 января. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов. Послание, по словам главы государства, будет посвящено развитию страны в условиях четвёртой промышленной революции.
В анонсе послания Назарбаев назвал десять основных задач, стоящих перед государством. Они касаются внедрения новых технологий, эффективности использования ресурсного потенциала, развития сельского хозяйства, транспорта и логистики, применения современных технологий в строительстве и ЖКХ, мер по оздоровлению банковской системы, совершенствования сфер образования и здравоохранения, роста эффективности государственного управления, борьбы с коррупцией и внедрения технологий «Смарт сити».
С видеозаписью анонса послания можно ознакомиться по ссылке.
Выступления главы государства с анонсами посланий, а не с посланиями, похоже, становятся традицией. 30 января 2017 года Нурсултан Назарбаев также в эфире телеканалов сообщил, что ежегодное послание народу будет изложено письменно.
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31 января 2017 года текст послания был опубликован на официальном сайте главы государства.
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Напомним, Нурсултан Назарбаев является бессменным главой страны с 24 апреля 1990 года (сначала как президент Казахской ССР). 6 июля 2018 года ему исполнится 78 лет.