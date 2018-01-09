Армавир, Краснодарский край, 9 января, 2018, 16:12 — ИА Регнум. Новый, 2018 год в Краснодарском крае начали с открытия новых школ и детских садов. 9 января в Армавире состоялось открытие нового здания школы №9, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Новое здание школы в Армавире

В церемонии открытия принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

«Это школа будущего, и это важно понимать, если мы говорим о качестве образования, об экономическом развитии региона. Это качество рождается вот в таких школах. Мы хотим, чтобы современных учебных заведений на Кубани появлялось больше», — сказал губернатор.

Глава города Андрей Харченко отметил, что в Армавире школы не возводились около 30 лет.

Сама школа была построена еще в 1965 году, она может принимать 395 учащихся в одну смену. Всего же в школе занимаются 844 учащихся — в этом году в первые классы были приняты 75 детей, сообщили в пресс-службе губернатора. Дети были вынуждены учиться в две смены, и потому было принято решение о строительстве нового здания.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Теперь в школе №9 все ученики будут учиться в первую смену

Здание начальной школы, открытое сегодня, рассчитано на 400 учащихся — общая площадь помещений 7,2 тыс. кв. м. В трехэтажном здании разместятся 14 начальных классов, а также два спортивных зала, актовый зал, читальный зал и помещение для занятий ритмикой, процедурный и стоматологический кабинеты и даже лингафонный класс. На третьем этаже будут работать кабинеты дополнительного образования, в том числе — лаборатория робототехники.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В школе смогут учиться до 400 детей

Построили корпус за восемь месяцев — стартовали работы в апреле, а 21 декабря строительство завершили. Открытие нового здания позволит всем ученикам школы учиться в первую смену.

Стоимость этого проекта составила 332 млн 881,09 тыс. руб., в том числе около 200 млн рублей — из федерального бюджета.

Пресс-служба администрации Краснодарского края В открытии школы принял участие губернатор

Сегодня же состоялось открытие пристройки к детскому саду №4 аула Урупский Успенского района — она позволит принять в детский сад дополнительно 40 детей. Строительство обошлось в 23,116 млн рублей.

Завтра, 10 января, в Сочи состоится открытие новых школы и детского сада. Так, в Адлерском районе города свои двери откроет новое здание начальной школы СОШ №100. Трехэтажное здание рассчитано на 400 учеников. Реализовали проект стоимостью более 300 млн рублей меньше чем за год — строительство стартовало в марте 2017 года.

Также 10 января состоится торжественное открытие нового детского сада на 210 воспитанников в с. Лоо, который построили по поручению президента РФ Владимира Путина.

Добавим, что в Краснодарском крае только в 2017 году было создано пять тысяч новых мест в школах, построено восемь учебных заведений, а до конца 2018 года планируется открыть еще десять.