Кызыл, 9 января, 2018, 16:04 — ИА Регнум. В Туве в праздничные дни произошло три убийства «на почве пьянства», в том числе два — в Улуг-Хемском районе. Эта информация прозвучала в ходе аппаратного совещания главы Тувы Шолбана Кара-оола сегодня, 9 января.

Gov.tuva.ru Глава Тувы Шолбан Кара-оол

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, глава Тувы назвал произошедшее «результатом слабой работы полиции и властей». Он порекомендовал властям Улуг-Хемского района «принять кадровые решения».

«К большому сожалению, три убийства, совершенные на почве пьянства. Причём два из них произошли в Шагонаре, и оба на совести ранее судимых. А ведь этих трагедий можно было избежать, если бы за рецидивистами был установлен особый присмотр, как того требует закон. Это однозначно результат слабой работы полиции и властей. Что говорить, если в праздники не удалось разыскать на месте вице-мэра Шагонара, отвечающего за профилактику правонарушений и работу с ранее судимыми. Это знак нашему МВД и властям Шагонара, что придётся начать год с кадровых решений. Нам нужны неравнодушные товарищи, которых не надо подгонять ни сверху, ни сбоку, ни снизу», — заявил Шолбан Кара-оол.

В целом же, по данным республиканских властей, январские выходные в Туве «прошли относительно спокойно». В среднем при проведении праздничных мероприятий ежедневно в охране общественного порядка было задействовано 300 сотрудников из личного состава ОВД, 70 автомашин, 485 человек из добровольной народной дружины и 38 автомашин. За праздничные каникулы изъято 1591,2 литра спиртного.

Добавим, для Тувы актуальна проблема алкоголизации населения. В июне 2017 года представители местного молодёжного движения «Сыновья народа» заявили, что в республике от алкоголя ежегодно умирают около 500 человек.

При этом, по информации республиканских властей, в целом в Туве количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, за 9 месяцев 2017 года сократилось на 6,7%.

За 9 месяцев прошлого года, по данным МВД Тувы, к административной ответственности привлечено 1885 продавцов нелегального алкоголя. По 24 случаям возбуждены уголовные дела. Из незаконного оборота изъято 53 тонны спиртосодержащей жидкости (за весь 2016 год — 42 тонны).